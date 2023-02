Bandido morre em confronto com o Choque e um é preso por roubos na Capital

Leonardo de Souza Silva, de 25 anos, morreu em um confronto com o Batalhão de Choque na noite deste sábado (18) em uma chácara na BR-262, em Campo Grande. Antes disso, os policiais prenderam Edlon Kaik Atienza Barbosa, de 18 anos, responsável por uma série de roubos pela cidade com um simulacro de arma de fogo.

Segundo informações da polícia, Edlon havia roubado um moto entregador no início do mês de fevereiro e usando o veículo, passou a realizar diversos roubos. Os militares conseguiram encontrá-lo após características serem repassadas pelas próprias vítimas.

Na tentativa de abordá-lo, o criminoso saiu pilotando em fuga e acabou perdendo o controle, caindo na Avenida dos Cafezais. Questionado sobre os assaltos, Edlon havia indicado que a arma e a mochila estavam em uma chácara na beira da rodovia.

Assim, os militares se deslocaram até a propriedade rural e visualizaram que Leonardo estava portando um revólver e ao avistar a equipe policial, atirou contra eles. Os policiais revidaram o ataque e acertaram o criminoso, que chegou a ser socorrido para o Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante a ocorrência, os militares apreenderam o revólver e o simulacro por Edlon nos roubos.

