Bandido preso após furtar loja de brinquedos no centro

Jonas Rodrigues de Amorim, 25 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (1º) depois de arrombar a loja de brinquedos Pirlim pim pim, localizada na esquina da rua 14 de Julho com avenida Mato Grosso, centro de Campo Grande.

De acordo com informações do registro policial, o bandido quebrou a porta de vidro, entrou no local e subtraiu uma bicicleta infantil, uma caixa de som e outra caixa [que não foi especificada].

Uma equipe da Guarda Municipal foi acionada para atender a ocorrência e, fez diligência na região. O autor foi localizado aproximadamente uma quadra abaixo da loja furtada. Ele confessou o crime e foi levado para a delegacia.

O caso foi registrado como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo.

Deixe seu Comentário

Leia Também