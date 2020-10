Bandido tenta fugir da polícia pulando telhados após assalto e acaba baleado

Um bandido foi ferido a tiros por policiais durante uma fuga na noite deste sábado (24), no bairro Universitário e Campo Grande. O criminoso tentava fugir pulando telhados de residências.

A perseguição começou por volta das 17 horas deste sábado (24), quando uma jovem de 25 anos pediu ajuda para a Polícia Militar Ambiental (PMA) que estava na Avenida Guaicurus fazendo o resgate de um animal, ela informou que havia sido roubada e teve seu celular levado pelo ladrão, que fugiu em uma bicicleta.

Os policias saíram em rondas para tentar encontrar o bandido, que acabou sendo localizado, mas ao ver a viatura policial o criminoso abandonou a bicicleta e fugiu pulando vários telhados. Os militares fizeram o cerco e de cima do telhado, foi quando o autor apontou uma arma para um dos policiais, que fez um disparo.

O disparo acertou a perna do bandido que largoua arma, ao ser preso, os policias descobriram que se tratava de um simulacro. O ladrão foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Universitário e depois para a delegacia. No bolso dele foram encontrados quatro papelotes de cocaína. O celular roubado foi devolvido a dona.

