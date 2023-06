Bandido tenta fugir pelo mato, mas morre após ser baleado pela PM em Mundo Novo

O paraguaio Edgar Casco Martinez, vulgo Chiá, de 22 anos, morreu após trocar tiros com a polícia durante a madrugada desta quarta-feira (28), em uma área de mata em Mundo Novo.

Conforme as informações policiais, uma equipe fazia monitoramento na região quando viram cinco suspeitos entrando em uma mata, que fica às margens da Estrada do Cachimbo. Os militares tentaram fazer a abordagem dos mesmos, mas foram recebidos com diversos tiros.

Os policiais chegaram a revidar, mas ainda assim os suspeitos fugiram correndo mata adentro. Na fuga, eles deixaram para trás vários pertences que foram localizados e apreendidos pelos policiais, tais como mochilas contendo várias munições de diversos calibres, alimentos, roupas e armadilhas artesanais “miguelito”, utilizadas para furar pneus de veículos de vítimas.

Na tentativa de localizar os suspeitos foram acionadas equipes da Polícia Militar (Batalhão de Mundo Novo e Japorã), para reforçar os trabalhos e realizar o cerco no local. Já durante a madrugada de hoje, os policiais estavam nos fundos de uma propriedade rural quando perceberam o momento em que três indivíduos tentavam sair da mata.

Assim como na vez anterior, os homens não obedeceram as ordens das equipes e atiraram contra a guarnição. Na ação, Edgar acabou sendo baleado e apesar de ter sido socorrido, morreu momentos depois de dar entrada no hospital de Mundo Novo.

“Chiá” já era investigado por integrar o grupo criminoso que vem praticando diversos roubos na região de Mundo Novo e Guaíra-PR. Os outros homens que o acompanhavam conseguiram fugir para o Paraguai pelo mato.

