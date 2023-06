Bandido, vulgo 'Neguinho', que entrou em confronto com o BOPE morre no hospital

Foi identificado como Luciano Benites de Campos, vulgo Neguinho, 32 anos, o bandido que entrou em confronto com o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (BOPE/PMMS), durante a manhã de terça-feira (20), em Miranda. O óbito dele teria sido confirmado horas depois.

Conforme as informações, já mostradas pelo JD1 Notícias denúncias anônimas indicaram que o homem estaria escondido em uma zona de mata na região do bairro Maria do Rosário.

Foi realizado um cerco com objetivo de capturar o indivíduo, sendo que, ao ser avistado, o autor não obedeceu às ordens e atirou contra os policiais. Para impedir a ação, as equipes revidaram o acertando. Na oportunidade o indivíduo portava um revólver calibre .38.

A Polícia Civil informou que Luciano foi socorrido ainda com vida, levado para o hospital do município e passado por cirurgia, se recuperando. No entanto ele acabou falecendo horas depois.

Neguinho tinha diversas passagens pela polícia, somando mais de 30. Ele estava sendo acusado de ter cometido novos crimes na região.

Deixe seu Comentário

Leia Também