Bandidos invadem casa, torturam morador e levam R$ 830 mil em MS

Dois homens armados abordaram um morador, de 59 anos, invadiram sua casa e o fizeram refém na noite desta quinta-feira (23), em Cassilândia. A vítima foi torturada com socos e chutes por mais de 1 horas. Segundo a polícia, os ladrões roubaram R$ 830 mil em espécie, além de um veículo.

De acordo com o registro policial, a vítima chegava em casa, por volta das 22h, quando foi rendida por dois bandidos. Dentro da residência, eles passaram a torturar o morador com socos, chutes, coronhadas e cortaram os dedos da vítima.

Os ladrões ficaram dentro da residência por cerca de uma hora. Em depoimento, a vítima relatou que foi torturada para que contasse onde teria dinheiro guardado. Em determinado momento, temendo pela vida, acabou revelando onde guardava R$ 830 mil em cédulas.

Após encontrarem o dinheiro, os bandidos trancaram o morador dentro do banheiro e fugiram com o carro da vítima. O morador relatou que estava amarrado e conseguiu sair pela janela, e pedir ajuda ao vizinho em seguida.

A Polícia Civil e perícia estiveram no local dos fatos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e a polícia de Goiás, que faz divisa com Cassilândia, foram comunicadas. *Com informações do portal g1.

