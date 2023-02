Bandidos invadem escola, fazem a limpa e defecam em Campo Grande

Bandidos invadiram uma escola municipal na Vila Manoel Costa Lima, em Campo Grande e o caso foi registrado nesta segunda-feira (20). Eles quebraram o vidro da frente da secretaria para entrar na sala onde ficavam os computadores e ainda defecaram no espaço.

Segundo o boletim de ocorrência, foram levados pelo menos um ar condicionado, três computadores de mesa completos, uma televisão, um roteador de internet, três notebooks e uma caixa de som grande.

A diretora, ao chegar na unidade escolar, é quem percebeu que a escola estava toda revirada. Ela foi orientada a não tocar nada até que a Polícia Militar pudesse chegar a avaliar a situação.

Os militares realizaram diligências na tentativa de encontrar os autores, mas a 50 metros da escola, encontraram 3 gabinetes de computadores e um monitor de computadores, que foram encaminhados para a delegacia.

Além disso, a diretora encontrou dois sacos de bolas de basquetes que estavam prontas para serem levadas pelos criminosos.

O caso foi registrado como furto qualificado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também