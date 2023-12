Bandidos mortos pela PM são identificados e tinham extensa ficha criminal

Foram identificados como Weverton da Conceição dos Santos, vulgo ‘Lagoa’ de 28 anos, e Lucas Matheus da Silva, 20 anos, os dois homens que morreram durante troca de tiros com a Polícia Militar, no final da tarde desta sexta-feira (1°), na cidade de Chapadão do Sul.

Conforme as informações policiais, ao verem a viatura eles começaram a correr com a mão na cintura, enquanto gritavam “bora, a Polícia tá aqui".

Os militares fizeram então o acompanhamento tático e acabaram sendo recebidos a tiros, enquanto tentavam entrar na casa. Os policiais efetuaram disparos contra os homens, os atingindo.

Depois da troca de tiros, Weverton e Lucas foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Lucas morreu a caminho do hospital, enquanto Weverton chegou a entrar no centro cirúrgico. No entanto, morreu na mesa.

Os dois tem extensa ficha criminal e por diversos crimes. Além disso, eram considerados de alta periculosidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também