Bandidos são baleados por policiais à paisana durante tentativa de assalto em MS

Dois homens, que não tiveram a identidade revelada, foram baleados por policiais à paisana na noite de segunda-feira (20) durante uma tentativa de assalto em um bar no município de Costa Rica.

De acordo com o site MS Todo Dia, a dupla chegou de moto ao local para assaltar um Gol Branco que estava no estabelecimento, mas os autores foram surpreendidos por policiais à paisana e houve troca de tiros.

Os dois indivíduos foram feridos, um com disparo na perna direita, acertando a região da virilha e o outro com ferimentos no joelho. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para a Fundação Hospitalar, onde receberam atendimento médico.

Ainda conforme o site, uma ação da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) e Polícia Civil de Costa Rica já estava ocorrendo para prender os dois suspeitos por porte ilegal de armas e drogas.

