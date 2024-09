Bar no Leblon é alvo de investigação do Ministério Público em Campo Grande

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu uma investigação para acompanhar as ações da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR), órgão da Prefeitura de Campo Grande, em relação à fiscalização do Smokings Lounge Bar, localizado no bairro Jardim Leblon.

O objetivo da investigação é assegurar que a SEMADUR adote medidas conforme o poder de polícia administrativa, visando garantir que o estabelecimento cumpra as exigências da legislação ambiental. A promotora Luz Marina Borges Maciel Pinheiro está acompanhando o caso e solicitou um cronograma de fiscalização noturna da SEMADUR, que já pediu diversas prorrogações de prazo.

A investigação foi iniciada após uma denúncia feita pela Associação dos Munícipes Vítimas de Contratos Abusivos e Prevenção do Uso de Álcool e Drogas (AMVCA-AD). O caso está em andamento e busca garantir a proteção dos consumidores e o cumprimento das normas ambientais.

