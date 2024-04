Base móvel da GCM chega ao Noroeste

A base móvel da Guarda Civil Metropolitana (GCM)foi instalada na Praça da Juventude, no Jardim Noroeste, localizado na saída para Três Lagoas, durante a manhã de segunda-feira (1°). A base ficará no local até o próximo domingo, dia 7 de abril.

Este é o primeiro bairro da Região Urbana do Prosa a receber a Operação Guarda em Ação, que está em sua oitava semana de atendimento itinerante em Campo Grande. O serviço permanece por sete dias na região, atuando em averiguações, ações preventivas e repressivas, e no combate ao furto de fios e outras situações de violência.

A Base Móvel opera das 7h às 22h com rondas e atendimento aos anseios da população. Além disso, conta com os serviços de apoio da Patrulha Maria da Penha, Trânsito e Patrulha Ambiental. Segundo censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o bairro apresenta um dos maiores números de crianças e adolescentes da Capital (32,7% da população).

A operação conta com 4 viaturas de 4 rodas e 6 motos que dão suporte e reforço no bairro, além da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e Grupamento Especializado de Motopatrulhamento (GEMOP) para trabalhos na segurança da região. A Base Móvel abriga equipes responsáveis pela atuação em rondas preventivas, atendimentos, serviços de apoio como Patrulha Maria da Penha, Trânsito e Patrulha Ambiental, orientação à população, bem como o recebimento de denúncias via 153.

"Já tivemos ótimos resultados durante as sete semanas de operação, uma das ações que mais pontuamos foi no Portal Caiobá, Região Urbana do Lagoa, porque, infelizmente, foi uma região que, no final do ano, teve um índice alto de motociclistas realizando manobras perigosas, tiros e outras ocorrências que geraram uma repercussão muito grande. A GCM empregou o maior efetivo naquela região e surtiu efeito em questão de notificações e até prisões. Levamos também a Operação Ferro Velho, que consiste em uma fiscalização, principalmente inibindo a comercialização de materiais ilícitos, como o cobre. Todos esses serviços estarão aqui, nesta semana, no Jardim Noroeste”, pontua Anderson Gonzaga, Secretário Especial de Segurança Pública e Defesa Social (Sesdes).

