PolÃ­cia

Batida entre carro e carreta deixa trÃªs mortos e dois feridos na BR-262, em CorumbÃ¡

O motorista da carreta, de 32 anos, fugiu do local do acidente pela vegetaÃ§Ã£o Ã s margens da rodovia

08 marÃ§o 2026 - 15h11Brenda Assis

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas após um acidente entre um carro de passeio e uma carreta na noite de sábado (7), na BR-262, em Corumbá.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 21h, no km 728 da rodovia, cerca de dois quilômetros após o acesso ao distrito de Albuquerque, a aproximadamente 55 quilômetros da área urbana do município.

No local, as equipes encontraram um Volkswagen Gol branco com cinco ocupantes. O motorista do carro, de 45 anos, que trabalhava como motorista de aplicativo, e uma passageira de 21 anos, que estava no banco da frente, ficaram presos às ferragens e morreram no local.

Para retirar os corpos, os bombeiros realizaram o desencarceramento com equipamentos específicos.

Outros três passageiros que estavam no banco traseiro foram socorridos. Uma mulher de 42 anos estava consciente, mas bastante abalada e com fratura e hemorragia no nariz, além de dores na região da pelve. Ela foi levada ao pronto-socorro por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Um homem de 41 anos também foi socorrido consciente, porém desorientado, com ferimento na testa e suspeita de fratura no braço direito. Ele foi encaminhado ao hospital pelos bombeiros.

A terceira vítima, uma jovem de 24 anos, foi encontrada inconsciente, com ferimento na cabeça, afundamento de crânio e trauma no tórax. Ela foi levada em estado grave ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 4h deste domingo (8).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da carreta, de 32 anos, fugiu do local do acidente pela vegetação às margens da rodovia.

As causas do acidente serão investigadas.

