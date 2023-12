Batida policial encontra mais de 70kg de peixes não declarados em Campo Grande

Doze peixarias de Campo Grande foram alvos da fiscalização realizada pela PMA (Polícia Militar Ambiental), durante a Operação Piracema, nesta terça-feira (4). Ao todo, foram apreendidos mais de 70kg de peixe que estava sendo armazenado sem contar na declaração de estoque.

Conforme as informações policiais, apenas em um dos locais verificados estava fazendo o armazenamento de pescado irregular. Por conta disso, o produto foi recolhido e o dono do estabelecimento acabou sendo multado em R$ 2.101,24.

Depois, o pescado será doado a instituições filantrópicas. A Operação Piracema se estenderá até 28 de fevereiro, quando encerra o período de defeso, que é a pausa da atividade pesqueira, tanto de pescadores profissionais quanto de amadores, visando assegurar a reprodução dos peixes e assim preservar os recursos pesqueiros do estado.

Durante esse período, a Polícia Militar Ambiental tem intensificado as barreiras terrestres e patrulhamento fluvial em todo o estado com o intuito de coibir a pesca predatória, além da fiscalização dos estabelecimentos que comercializam pescado para conferencia do estoque declarado.

