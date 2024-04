Bêbada, mãe abandona os filhos na rua e deixa bebê de 1 ano cair em Ponta Porã

Uma jovem, de 25 anos, acabou sendo presa por abandonar os filhos, deixar o bebê de 1 ano cair do carrinho e desacatar os policiais militares que atenderam a ocorrência. O caso aconteceu durante a noite de domingo (14), no bairro Kamel Saad, em Ponta Porã, na fronteira com Pedro Juan Caballero.

Segundo o registro policial, uma equipe da Polícia Militar fazia rondas pela região quando foi parada por populares. Eles informaram que no cruzamento da Rua Tombador com a Rua Homenelio Marques, uma mulher estaria alterada depois de abandonar os filhos na calçada.

Ao chegar no local, os policiais encontraram a jovem e algumas pessoas, que tentavam conte-la. Em visível estado de embriaguez, ela havia deixado a filha de 1 ano cair do carrinho. A criança foi então amparada por uma testemunha dos fatos.

Essa testemunha acionou o Conselho Tutelar, chegando ainda a apanhar da mãe das crianças. Ao ser abordada por uma policial militar, a autora passou a efetuar xingamentos e tentou partir para cima da guarnição.

A autora foi detida e algemada. A cena toda deixou seu filho, de apenas 8 anos, chorando em estado de choque. As crianças foram levadas pelo Conselho Tutelar, sendo entregues a genitora da jovem.

O caso foi registrado 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, como abandono de incapaz e resistência.

