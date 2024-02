Bêbadas, mulheres dizem ter sido abandonadas pela PM na BR-163 após suposta abordagem

Duas mulheres, que não tiveram o nome divulgado, foram encontradas andando sem rumo e com poucas roupas pelo corpo durante a manhã desta quarta-feira (28), no anel viário da saída para Cuiabá, entre a MS-010 e BR-163, atrás do Jardim Colúmbia, em Campo Grande. Elas disseram ter sido levadas pela PM (Polícia Militar) até o local e abandonadas.

Conforme as informações apuradas pela reportagem do JD1 Notícias, as mulheres estavam descalças, usando apenas shorts e sutiã. Quando os militares do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, elas estavam deitadas às margens da rodovia, apresentando estarem embriagadas.

Elas chegaram a ser questionadas sobre como foram parar no local, informando que haviam sido levadas até a BR-163 por uma viatura da Polícia Militar, sendo abandonadas na sequência. Apesar disso, as duas não repassaram mais detalhes sobre a suposta abordagem policial.

Depois de socorridas, as duas foram levadas para a Santa Casa de Campo Grande, sem lesões aparentes pelo corpo.

O JD1 procurou a Polícia Militar, mas até a publicação desta matéria não teve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

