Bêbado arruma confusão e ameaça pessoas com arma no Aero Rancho

Um motorista, de 36 anos, foi preso depois de brigar com duas pessoas e ser flagrado andando com uma arma pelas ruas do Bairro Aero Rancho, em Campo Grande, durante a madrugada desta sexta-feira (15).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por um homem, em uma caminhonete Chevrolet S10 branca, estava ameaçando as pessoas. Em rondas pela região, os militares encontraram o veículo na Avenida Rachel de Queiroz.

Durante a abordagem, os policiais notaram que o motorista estava visivelmente embriagado, apresentando olhos avermelhados, odor etílico e fala desconexa. A esposa e o filho do autor estavam no veículo.

A mulher relatou as autoridades que seu companheiro teria ‘arrumado’ briga com duas pessoas e informou ainda onde a arma, uma pistola calibre .380 sem documentação, estava ‘escondida’ no automóvel.

Ao ser detido, o homem tentou resistir a prisão e recusou fazer o teste do bafômetro. Ainda assim, as equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar o autuaram por dirigir embriagado. Enquanto o caso era registrado, o advogado do autor chegou ao local para acompanhar os procedimentos legais.

Diante da situação, o caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

