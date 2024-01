Bêbado e com bebê dentro do carro, motorista colide contra palmeira em Corumbá

O motorista de uma caminhonete, de 47 anos, perdeu o controle de direção e bateu o veículo contra uma palmeira no canteiro central da Avenida Porto Carrero, região central de Corumbá, durante a noite de sábado (27). Ele estava acompanhado de uma jovem, de 24 anos, uma criança de 7 anos e um bebê, de apenas 1 ano.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 23h para ir atender a ocorrência entre as ruas Geraldino de Barros e Tenente Melquíades de Jesus.

Quando os militares chegaram ao local, todos os ocupantes estavam para fora do veículo. A mulher de 24 anos apresentava lesão, com suspeita de fratura e luxação na região do braço direito. Os outros ocupantes não se feriram, mas também foram levados para o pronto-socorro municipal para avaliação médica.

O site Diário Corumbaense noticiou que o condutor chegou a deixar o local do acidente, para tentar fugir, mas foi detido pela Polícia Militar, em visível estado de embriaguez. Durante o atendimento da ocorrência, foi constatado que ele não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Diante da situação, o motorista foi preso em flagrante, por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, dirigir sem carteira de habilitação e embriaguez ao volante.

Deixe seu Comentário

Leia Também