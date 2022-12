Bêbado, homem diz ser servidor do Detran após se envolver em acidente na Euler

Um homem, de 62 anos, que se identificou como sendo servidor lotado no Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) foi preso na madrugada desta sexta-feira (30), em Campo Grande, após se envolver em acidente de trânsito na Avenida Euler de Azevedo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 0h30 quando o homem acabou perdendo o controle do carro, subiu na calçada e bateu contra uma árvore após derrapar por 42 metros. Por causa da batida, ele teve ferimentos leves na boca.

O autor foi submetido a um teste do bafômetro onde foi constatada a embriaguez com índice de 1,08 mg/l. Ao receber voz de prisão, o homem ficou irritado e ameaçou os agentes e disse ser funcionário do Detran.

Como não colaborou com a abordagem, o servidor público foi algemado e preso em flagrante. Ele foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro, onde o caso foi registrado como conduzir veiculo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influencia de álcool.

