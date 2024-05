Bêbado, motorista sai da pista ao fazer curva e acerta árvore em Costa Rica

Motorista bêbado, de 62 anos, precisou ser socorrido depois de bater o carro que conduzia contra uma árvore durante a tarde desta quinta-feira (23), na Rua Getúlio Vitoria da Silva, no centro da cidade de Costa Rica.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para atender o acidente de trânsito, onde um carro havia passado direto em uma curva, saído da pista e atingido uma árvore.

No local, os policiais encontraram o homem consciente e orientado, conversando com os militares do Corpo de Bombeiros, que o encaminharam para o hospital após receber os primeiros atendimentos.

Ele contou que havia passado o dia ingerindo bebidas alcoólicas. Diante da situação, foi submetido ao teste do bafômetro, que teve o resultado de 0,87mg/l de sangue.

O homem acabou recebendo voz de prisão e, depois de ser atendido no hospital, foi levado para a delegacia.

