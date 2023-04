Bebê de 1 ano é encontrado na rua de madrugada após sair escondido da babá em MS

Um bebê, de 1 ano, foi encontrado sozinho durante a madrugada deste sábado (15), no bairro São Bento, na cidade de Sidrolândia, a 64 km de Campo Grande. Segundo registro policial, um casal que passava pelo local no momento foi quem encontrou a criança e acionou a polícia.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a babá da criança, uma adolescente de 17 anos, apareceu horas depois na delegacia e relatou não ter percebido o sumiço do pequeno.

O casal que encontrou a criança passava pela rua, onde ele estava sozinho, por volta da 00h30. O Conselho Tutelar foi acionado e deverá acompanhar o caso.

A mãe do bebê também esteve no local para responder sobre o caso, que pode ser dado como abandono de incapaz.

