Bebê de 1 ano sai correndo pelo portão aberto e acaba atropelado

Um bebê de 1 ano foi atropelado na tarde de sábado (21), em Costa Rica. A criança teve ferimento no lado direito da cabeça, foi socorrida e está internada na Fundação Hospitalar, em observação.



Segundo relatos do sub-tenente Tolentino, do Corpo de Bombeiros, a mãe teria aberto o portão, momento em que o bebê saiu correndo em direção à rua e foi atingido pelo veículo que estava em baixa velocidade.



O ferimento causado pela batida no capô do carro no menino é de aproximadamente quatro centímetros. Os bombeiros foram acionados, mas quando chegaram ao local a criança já havia sido levado ao hospital pelos pais.



"Quando chegamos, vimos que houve sangramento, por conta dos vestígios no chão. Fomos buscar informações no hospital e soubemos que a criança estava consciente e orientada, sem lesão neurológica aparente, mas por precaução ia ficar internada”, afirmou Tolentino.



Os bombeiros suspeitam que a criança tenha passado por um ponto cego entre outros veículos motivo pelo qual o motorista não tenha a visto. A Polícia Militar esteve no local acompanhando a ocorrência.

