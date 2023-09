Bebê de 10 meses é internado em estado grave após ser torturado pela namorada da mãe

Após um bebê, de apenas 10 meses, dar entrada no hospital com graves sinais de que havia sido torturado, a mãe do pequeno e sua companheira foram presas em flagrante na cidade de Olinda, o Recife.

De acordo com a Polícia Civil, a companheira da mãe do bebê disse que tinha dado "tapas leves" na vítima, que está internada em um hospital público no Recife. As prisões aconteceram no bairro de Peixinhos, na terça-feira (12). A mãe da vítima e a companheira foram autuadas por maus-tratos, violência doméstica/familiar, lesão corporal e tortura.

Policiais militares do 1º Batalhão foram avisados de que o bebê foi levado a uma unidade de saúde do bairro. No local, os PMs foram informados de que "a companheira da mãe do recém-nascido agredia-o com tapas que causaram alguns ferimentos constatados pela médica responsável pelo atendimento", disse a Polícia Militar ao G1.

O Conselho Tutelar foi acionado, e o casal foi encaminhado para a 7ª Delegacia Seccional da Polícia Civil, também em Olinda. O bebê foi levado para o Hospital da Restauração, localizado no bairro do Derby, na área central do Recife. O estado de saúde do paciente não foi informado pela unidade.

As duas mulheres presas ficam à disposição da Justiça e passaram por audiência de custódia.

