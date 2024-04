Bebê de 11 meses se afoga ao brincar com chupeta em balde de água no Caiobá

Uma mãe levou um susto na manhã desta quarta-feira (11), após seu bebê cair dentro do balde com água na casa em que moram na rua das Nereidas no Portal Caiobá.

Conforme relatos da avó de consideração, Maria Francisca Gouveia, 65 anos, que cuida das crianças, em um momento de descuido da mãe, o bebê estaria brincando de jogar a chupeta dentro do recipiente com água e quando tentou pegar o objeto escorregou e acabou caindo de cabeça na água.

Assim que achou o filho dentro do balde, a mãe ligou para o socorro que conseguiu reanimá-lo. Porém por precaução a criança foi encaminhada para passar por exames em uma unidade de saúde.

