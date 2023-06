Bebê de dois anos é encontrado morto após desaparecimento

O bebê identificado como Thiago Rocha, de dois anos estava desaparecido desde o último sábado (10). O corpo foi encontrado na tarde desta sexta-feira (16), em Ribeirão Três Bocas, na zona rural de Londrina no Paraná, em uma área a cerca de 9 quilômetros do último local onde o bebê foi visto.

Em depoimento à Polícia Civil, a mãe do menino afirmou que estava no parque com o filho e o namorado dela. O bebê foi colocado no carro assim que o casal começou a se organizar para ir embora do local, que está desativado há sete anos. A entrada no espaço é proibida.

No trajeto para casa, a dois quilômetros do parque, a mãe disse que percebeu que o menino não estava no veículo. Ao retornar para o local, ela e o namorado não encontraram Thiago.

Uma mulher que passava pela região viu a mãe desesperada e resolveu acionar o Corpo de Bombeiros, que iniciou as buscas ainda na noite de sábado (10).

Como o corpo foi encontrado?

No início da tarde, equipes do Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros foram para o local. Conforme a corporação, o corpo foi encontrado durante as buscas, iniciada ainda na semana passada.

De acordo com a tenente Luana da Silva Pereira, a criança foi identificada como sendo Thiago Rocha pelas roupas encontradas, uma camiseta verde e uma calça preta. São as mesmas peças que a mãe do menino disse à polícia que estavam com ele. O corpo foi encaminhado para o IML de Londrina.

O Parque Daisaku Ikeda está desativado desde 2016 depois de ter sido parcialmente destruído por fortes chuvas. Segundo a Prefeitura de Londrina, responsável pelo espaço, a entrada é proibida, mas não controle efetivo do acesso.

Deixe seu Comentário

Leia Também