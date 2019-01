Bebê desmaia depois de ingerir vodka e inalar fumaça de maconha

Saiba Mais Polícia Presa brasileira que abandonou recém nascido na fronteira

Um bebê de dois anos precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, depois de ser encontrado desmaiado na calçada da rua Castorina Rodrigues da Luz, Jardim Macaúbas, na noite deste domingo (6). Ele teria bebido vodka e inalado fumaça de maconha enquanto estava com a irmã de 11 anos, que já seria usuária de drogas.

De acordo com informações do G1, a mãe da criança, de 32 anos, saiu de casa e teria deixado o mesmo sob responsabilidade da menor. Quando foi por volta das 21h, testemunhas passaram próximo a casa e observaram o bebê deitado, o Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar ao local, encontrou populares revoltados com a situação.

A menina afirmou ser usuária de drogas, e que teria dado a bebida ao irmão e ainda soprado a fumaça do entorpecente no nariz do menino. A mãe dos menores que tem outro filho de 15 anos, estava com sinais de embriaguez e chegou logo após o fato. Ela foi encaminhada a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga, junto a menor, onde o caso foi registrado e ela indiciada por maus-tratos.

O bebê foi levado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário, onde foi medicado e provavelmente acolhido pelo Conselho Tutelar.

A redação entrou em contato com o Conselho Tutelar para mais informações, porém até o fechamento da matéria não obteve resposta.

