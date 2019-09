Bebê morre após 3 paradas cardíacas e casal suspeito é preso

Um casal, que não teve o nome divulgado, suspeito de agredir um bebe de 1 ano e 7 meses até a morte foi preso em flagrante na segunda-feira (16), após levar Pedro Henrique bom Fim Oscar ao Hospital Municipal de Mundo Novo com um quadro de parada respiratória. A mãe da criança tem 23 anos e estaria junto com o padrasto do bebê há 8 meses.

Pedro Henrique, foi encaminhado ao hospital de Mundo Novo na segunda-feira pela mãe, que informou aos médicos que a criança teria se afogado em casa, enquanto tomava água. Os médicos constataram que a criança apresentava um quadro de parada respiratória, que posteriormente evoluiu para outras duas paradas cardiorrespiratórias. A equipe médica tentou reanimar o bebê por uma hora, mas sem sucesso.

Após a comunicação do fato à Polícia Civil de Mundo Novo, uma equipe de investigação, coordenada pela delegada Allana Zarelli, iniciou as apurações do caso. A criança foi submetida ao exame de corpo de delito e o perito médico-legista constatou que a morte se deu por choque hemorrágico, provocado por uma lesão no pâncreas. A perícia ainda concluiu que o bebê apresentava várias lesões tanto internas, quanto externas, características de maus tratos.

A Delegada Allana Zarelli, informou que várias diligências estão sendo realizadas para apuração de todas as circunstâncias do crime e que ainda aguarda resultado de laudos biológicos. “No momento nenhuma hipótese está descartada. Por outro lado, há indícios suficientes de que os investigados concorreram para a morte da vítima, razão pela qual estamos lavrando auto de prisão em flagrante e representando pela prisão preventiva de ambos”, esclarece a delegada.

Em 22 de agosto a criança foi levada pela família ao Hospital Municipal de Mundo Novo, com uma das pernas fraturada em dois lugares. Na ocasião os enfermeiros acionaram o Conselho Tutelar, a quem a mulher disse que a criança havia se machucado no berço, onde provavelmente teria prendido a perna ao tentar descer.

Deixe seu Comentário

Leia Também