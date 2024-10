Bebê que foi afogada pela própria mãe recebe alta hospitalar

A bebê de 9 meses que foi afogada pela própria mãe em uma tentativa de homicídio em São Gabriel do Oeste, em 3 de setembro, finalmente recebeu alta hospitalar do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Santa Casa de Campo Grande, após 45 dias internada.

A alta foi celebrada pela avó, que atualmente é responsável legal pela menina, que compartilhou em suas redes sociais as notícias e comemorou a alta da pequena. “Busquei o Senhor e Ele me respondeu; livrou-me de todos os meus temores”, escreveu.

Durante os 45 dias que passou internada, a menina completou 9 meses durante o período de internação, no dia 25 de setembro. “Quando saiu do CTI, ela não mexia nada, mas, agora, já se mexe. É uma recuperação”, contou a vó da menina, afirmando que vai comemorar os 10 meses de vida da bebê com ela em casa.

Devido ao período que passou sem respirar, além das paradas cardiorrespiratórias sofridas devido ao afogamento, a menina precisará fazer fisioterapia para tratar as sequelas deixadas pela tentativa de homicídio.

