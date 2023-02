Bebedeira entre amigos termina com um esfaqueado na Vila Cidade Morena

Um homem, de 36 anos, foi esfaqueado pelo próprio amigo, de 33 anos, durante uma bebedeira que acontecia na rua Fraiburgo, na Vila Cidade Morena, em Campo Grande. Antes do ataque, ambos teriam discutido, mas não foi informado o motivo da discussão.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou estar bebendo com o amigo e que em determinado momento, houve a discussão e o autor pegou uma faca e passou a golpeá-lo.

As facadas atingiram seu braço direito, na altura do cotovelo, e duas acertaram seu braço esquerdo, na altura do pulso. O Corpo de Bombeiro esteve presente no local e encaminhou a vítima para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninha para a realização do atendimento médico.

A Polícia Militar, após ser acionada, recebeu a informação da vítima que o autor morava em frente a sua residência e após diligência, encontraram o homem, confirmando que esfaqueou o amigo. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também