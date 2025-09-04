Menu
Polícia

'Bigode' morre dias após ser atropelado por moto em Nova Andradina

Na ocasião, o piloto chegou a fugir sem prestar socorro à vítima

04 setembro 2025 - 15h54Brenda Assis

O idoso Reinaldo Bazan Viscardi de 67 anos, conhecido carinhosamente como ‘Bigode’, morreu dez dias depois de ser atropelado por uma moto na Vila Beatriz, em Nova Andradina. Ele estava internado no Hospital Regional do município.

Conforme o registro policial, Reinaldo seguia por uma das ruas do bairro quando foi atingido. Na ocasião, o piloto Alan Dias Marques, de 46 anos, fugiu sem prestar socorro à vítima.

O idoso foi ajudado por moradores da região, que acionaram o Corpo de Bombeiros e encaminharam o frentista em estado gravíssimo para o Hospital Regional. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu e faleceu nesta quinta-feira (4).

Segundo o site Jornal da Nova, o motociclista contou que fugiu por medo de represálias. Posteriormente, ele foi até a delegacia da cidade acompanhado de uma advogada.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais. Ainda segundo o site, o homem está com a CNH suspensa e que a motocicleta envolvida já havia passado por reparos, possivelmente para ocultar provas do crime.

