Boliviana esconde droga no corpo, mas é pega em ônibus na Capital

Uma mulher, de 29 anos, de cidadania boliviana, foi presa em flagrante na noite desta quarta-feira (4) carregando drogas em seu corpo em um ônibus de viagem, que seguia de Corumbá a Campo Grande. A abordagem dos policiais aconteceu já no centro da capital sul-mato-grossense.

Conforme o boletim de ocorrência, o Batalhão de Choque usou ao seu favor o cão de faro Ozzy, que passou a verificar as bagagens, porém, durante a abordagem, a boliviana demonstrou nervosismo.

Durante a entrevista, ele não soube dizer quanto tempo iria ficar na cidade, nem onde iria ficar hospedada. Questionada sobre outros fatos, ela confessou transportar drogas em seu corpo coladas com esparadrapo na região do abdômen.

A mulher informou que pegou as drogas na cidade de Corumbá, mas que entregaria em Campo Grande e receberia em torno de R$ 2 mil pelo transporte.

Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

