Polícia

Bolivianas são presas com cápsulas de cocaína em fiscalização na rodovia Bioceânica

A droga seria levada para a região de fronteira com Corumbá

28 dezembro 2025 - 15h48Sarah Chaves, com Diário Corumbaense
Foto: FelcnFoto: Felcn  

Duas mulheres bolivianas foram presas na madrugada de sábado (27) por tráfico de drogas durante uma fiscalização da Força Especial de Luta Contra o Narcotráfico (FELCN), na Bolívia. Com elas, os policiais apreenderam 187 cápsulas de pasta base de cocaína, que teriam como destino a região de fronteira com o município de Corumbá.

As suspeitas viajavam em um ônibus intermunicipal que fazia o trajeto entre Santa Cruz de la Sierra e Puerto Quijarro. O veículo foi abordado em um ponto fixo de fiscalização conhecido como Dispositivos Estáticos de Control (DECs), instalado na rodovia Bioceânica, principal ligação entre a Bolívia e o Brasil.

Durante a revista pessoal, os agentes localizaram a droga escondida em uma vestimenta de náilon utilizada pelas passageiras. Diante do flagrante, as duas receberam voz de prisão e foram encaminhadas, juntamente com o entorpecente apreendido, às autoridades competentes, onde permanecerão à disposição do Ministério Público boliviano.

