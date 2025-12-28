Bolivianas são presas com cápsulas de cocaína em fiscalização na rodovia Bioceânica

Duas mulheres bolivianas foram presas na madrugada de sábado (27) por tráfico de drogas durante uma fiscalização da Força Especial de Luta Contra o Narcotráfico (FELCN), na Bolívia. Com elas, os policiais apreenderam 187 cápsulas de pasta base de cocaína, que teriam como destino a região de fronteira com o município de Corumbá.

As suspeitas viajavam em um ônibus intermunicipal que fazia o trajeto entre Santa Cruz de la Sierra e Puerto Quijarro. O veículo foi abordado em um ponto fixo de fiscalização conhecido como Dispositivos Estáticos de Control (DECs), instalado na rodovia Bioceânica, principal ligação entre a Bolívia e o Brasil.

Durante a revista pessoal, os agentes localizaram a droga escondida em uma vestimenta de náilon utilizada pelas passageiras. Diante do flagrante, as duas receberam voz de prisão e foram encaminhadas, juntamente com o entorpecente apreendido, às autoridades competentes, onde permanecerão à disposição do Ministério Público boliviano.

