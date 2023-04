Bolsonaro se apresenta à PF para depor sobre joias sauditas

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou na tarde desta quarta-feira (5) à sede da Polícia Federal (PF), em Brasília, para prestar depoimento sobre os três conjuntos de joias presenteados pelo governo da Arábia Saudita.

Bolsonaro prestará esclarecimentos sobre os conjuntos que ele e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro receberam, presenteados pelo governo saudita durante o período em que esteve na presidência.

O inquérito da PF tem como objetivo apurar se Bolsonaro cometeu o crime de peculato, que é quando um funcionário público se apropria de dinheiro ou bens que obteve posse em razão de seu cargo, ao tentar ficar com as joias.

Devido a presença do ex-presidente, a segurança reforçou o esquema de segurança em torno do prédio da PF e isolou o estacionamento público do local.

