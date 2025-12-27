Bombeiros retomam buscas por homem desaparecido no Rio Taquari, em Coxim

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros retomaram na manhã deste sábado (27), as buscas por Paulo Cesar Lima, de 50 anos, que desapareceu nas águas do Rio Taquari, em Coxim.
Segundo o site Coxim Agora, Paulo Cesar mora em Campo Grande e estava em Coxim para passar o Natal com familiares. Porém, ao dar um mergulho ele acabou desaparecendo na última quinta-feira (25).
Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros atuam na ocorrência, com apoio da Polícia Militar.
Até o momento, as circunstâncias do desaparecimento não foram esclarecidas. O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Suspeito de assassinar homem a tesouradas em Jardim é preso
Polícia
Homem é encontrado ferido e com unhas arrancadas em distito de Rio Brilhante
Polícia
Brasileiros são presos e expulsos da Bolívia ao serem flagrados com fuzis AK-47
Polícia
Acidente entre carros deixa dez mortos na BR-101
Polícia
Seis vacas morrem eletrocutadas após queda de poste de energia em fazenda de Selvíria
Polícia
Homem ameaça colocar fogo em casa com a noiva dentro em Ponta Porã
Polícia
Ladrão invade casa para furtar e acaba preso em Campo Grande
Polícia
Polícia procura por 12 presos fugitivos que escaparam durante banho de sol
Polícia
Homem é esfaqueado por atendente de bar em Rio Verde
Polícia