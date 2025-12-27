Bombeiros retomam buscas por homem desaparecido no Rio Taquari, em Coxim

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros retomaram na manhã deste sábado (27), as buscas por Paulo Cesar Lima, de 50 anos, que desapareceu nas águas do Rio Taquari, em Coxim.

Segundo o site Coxim Agora, Paulo Cesar mora em Campo Grande e estava em Coxim para passar o Natal com familiares. Porém, ao dar um mergulho ele acabou desaparecendo na última quinta-feira (25).

Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros atuam na ocorrência, com apoio da Polícia Militar.

Até o momento, as circunstâncias do desaparecimento não foram esclarecidas. O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades.

