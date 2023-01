Brasil registra quarto caso de vandalismo contra torre de energia

A Polícia Civil de São Paulo está investigando uma tentativa de sabotagem em uma torre de energia na cidade de Rio das Pedras, no interior de São Paulo, registrada nesta quinta-feira (12). Esse é o quarto caso de vandalismo contra torres de transmissão no Brasil desde os atos terroristas em Brasília no último domingo (8).

Segundo a Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (Taesa), que é responsável pelo gerenciamento da torre, afirmou que houve uma tentativa de derrubada da torre, mas que os danos provocados não resultaram na interrupção da transmissão de energia.

O caso foi reportado à Agência Nacional de Energia Elética (Aneel) e ao Ministério de Minas e Energia, que após ataques falhos a refinarias da Petrobras, abriu um gabinete de crise para monitorar futuras ameaças.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, um representante da empresa relatou que suspeitos desconhecidos furtaram 49 treliças de sustentação da torre. Foi solicitado um exame pericial ao Instituto de Criminalística e a investigação para identificar os autores.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também