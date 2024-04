Brasileiro é preso durante operação contra o tráfico de drogas no Paraguai

Três pessoas foram presas durante uma operação deflagrada pela Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) do Paraguai, durante a terça-feira (16), no bairro Obrero, em Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Brasil através de Ponta Porã. Entre os presos está um brasileiro.

Conforme as informações iniciais, os agentes investigavam esquema de tráfico de cocaína na região, onde o grupo era responsável pelo armazenamento e também a distribuição do entorpecente.

Ao ir até uma residência cumprir um mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram 26 kg de cocaína, divididos em 25 tabletes. No mesmo local a Senad apreendeu uma escopeta e dois veículos.

Segundo o Dourados News, na casa foram presos os paraguaios Ronald Javier Rojas Vargas e Edgar López Godoy, além do brasileiro Kaique Santos Souza. Todos foram encaminhados para a delegacia local.

As investigações continuam para tentar localizar mais ramificações da quadrilha.

