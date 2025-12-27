Menu
Polícia

Brasileiros são presos e expulsos da Bolívia ao serem flagrados com fuzis AK-47

Os dois tentaram fugir da abordagem, o que deu início a uma perseguição policial

27 dezembro 2025 - 13h39Brenda Assis
Homens foram entregue à Polícia FederalHomens foram entregue à Polícia Federal   (Foto: Divulgação/PF)

Dois brasileiros foram expulsos da Bolívia nesta semana e transferidos nesta sexta-feira (26), para o Presídio de Corumbá, após serem presos tentando entrar em território boliviano transportando quatro fuzis AK-47 - armas de uso militar restrito, além de carregadores e munição.

A prisão ocorreu na terça-feira (23), no município de Porongo, depois que uma caminhonete em que eles estavam foi interceptada pela Direção de Prevenção ao Roubo de Veículos (Diprove).

Os dois tentaram fugir da abordagem, o que deu início a uma perseguição policial. Durante a ação, houve ainda uma tentativa de resgate, com a aproximação de outro veículo ocupado por brasileiros, que fugiram após reação das forças de segurança bolivianas.

Os presos, a caminhonete e o armamento apreendido ficaram sob custódia do Grupo Especial Delta e da Força Especial de Luta Contra o Crime, unidade especializada que assumiu as investigações para apurar a origem e o destino das armas.

Após a prisão, os brasileiros foram expulsos da Bolívia e entregues à Polícia Federal na fronteira, em Corumbá. Um deles já era procurado pela Justiça brasileira e tinha mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. Ambos já estão recolhidos no Presídio de Corumbá. A Polícia Federal informou que o armamento e a caminhonete apreendidos permanecem à disposição das autoridades para a continuidade das investigações.

Após o caso, autoridades bolivianas anunciaram o reforço do patrulhamento em corredores estratégicos do país para prevenir o tráfico de armas e desarticular possíveis grupos criminosos.

