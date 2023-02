Briga de 'espadas': Casal fica ferido após se esfaquearem durante discussão

Dois homens, de 18 e 31 anos, ficaram feridos após se esfaquearem durante uma brigada na tarde de quinta-feira (9), cruzamento das ruas 15 de novembro com 24 de fevereiro, em Bonito.

De acordo com as informações policiais, os dois são um casal e vivem um relacionamento conturbado há aproximadamente sete meses. Ontem, eles acabaram brigando novamente e durante a discussão acabaram esfaqueando um ao outro.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local para socorrer as vítimas. Um dos rapazes teve um corte na cabeça e na mão, enquanto o outro sofreu um ferimento no braço direito.

O casal foi socorrido até uma unidade de saúde e depois encaminhado para a delegacia local, onde o caso foi registrado.

