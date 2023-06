Briga de trânsito termina com tiroteio e jovem preso

Jovem, de 23 anos, foi preso após efetuar disparos durante uma briga de trânsito na cidade de Ponta Porã, cidade localizada na região de fronteira com o Paraguai, na noite do último domingo (11).

Conforme as informações policiais, ao serem informados sobre os fatos, as equipes deram inicio a diligências, localizando o endereço em que o autor mora. Os policiais deslocaram a casa da mãe do homem, onde os próprios familiares entregaram uma arma de fogo, do tipo revólver, marca Rossi, calibre 357 Magnum, contendo no tambor quatro munições intactas e duas deflagradas.

Para as equipes, ele contou que confirmou que teve uma discussão no trânsito e como estava portando uma arma de fogo realizou disparos em direção ao chão, com intenção de assustar o condutor do outro veículo. Depois disso teria escondido a arma na casa de sua mãe.

Em busca no interior do veículo Fiat Uno, carro envolvido na confusão, foi apreendida uma porção de cocaína, que o autor afirmou ser para seu uso pessoal.

Diante dos fatos o indivíduo foi preso em flagrante delito por porte de arma de fogo, disparo e posse de droga para consumo pessoal.

