Briga e discussÃ£o termina com homem esfaqueado e em estado grave no Jardim ImÃ¡

Um homem, de 40 anos, sofreu uma tentativa de homicídio no final da tarde desta quinta-feira (16) após receber quatro facadas durante uma discussão e briga com o suspeito, que não foi identificado. O caso aconteceu na rua dos Tupinambás, no Jardim Imá, em Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros atuou no resgate da vítima, que tinha quatro perfurações - três nas costas, próximo a altura do pulmão e uma no pescoço, sendo socorrido em estado grave.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem estava caído na calçada quando a Polícia Militar chegou no local. Após uma breve conversa, a vítima relatou ter brigado com outro homem na quarta-feira (15) e que na quinta voltou a se encontrar com ele.

No entanto, dessa vez ele teria sido atacado com os golpes de facão que deixaram ferimentos mais contidos e a vítima em estado grave.

Aos policiais, ele não soube informar o nome do suspeito, nem o rumo que ele tomou. Por outro lado, não foi revelado o motivo que levaram os dois homens a brigar. A faca usada não foi encontrada pela polícia.

A vítima foi transportada para a Santa Casa e o caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também