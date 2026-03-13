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Briga em conveniência termina com jovem esfaqueado em Corumbá

O rapaz estava tentando separar a confusão quando foi golpeado no peito

13 março 2026 - 16h10Brenda Assis
O caso começou com uma brigaO caso começou com uma briga   (Foto: ilustrativa / Eyeem / Freepik)

Lucas Souto Julião, de 23 anos, morreu após ser esfaqueado durante uma briga na madrugada desta sexta-feira (13), nas proximidades de um bar localizado na esquina das ruas Ricardo Franco e Barão de Melgaço, em Corumbá.

Segundo o boletim de ocorrência, divulgado pelo site Diário Corumbaense, Lucas estava com três amigos consumindo bebidas alcoólicas na calçada, quando um dos amigos começou a conversar e brincar com uma mulher que estava acompanhada de um homem, dizendo que a conhecia.

A situação teria irritado o suspeito, que deu um tapa no rosto do amigo da vítima. Após a confusão, ele deixou o local, mas retornou cerca de dez minutos depois.

De acordo com o registro policial, houve uma nova discussão entre os envolvidos que evoluiu para uma briga. Durante a confusão, Lucas tentou intervir e se aproximou do suspeito, que estaria armado com uma faca, momento em que foi golpeado no peito.

Testemunhas relataram que ninguém percebeu o momento exato da facada. A presença da arma só foi notada quando algumas mulheres que estavam no local começaram a gritar que Lucas havia sido esfaqueado.

Os amigos socorreram o jovem e o levaram de carro até o pronto-socorro do município. Apesar das tentativas de reanimação feitas pela equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado como homicídio na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, que investiga o crime. O suspeito fugiu e ainda não foi localizado.

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