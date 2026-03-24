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PolÃ­cia

Motim em presÃ­dio deixa um detento morto em Dois IrmÃ£os do Buriti

Outros internos tambÃ©m ficaram feridos durante confusÃ£o

24 marÃ§o 2026 - 14h24Vinicius Costa    atualizado em 24/03/2026 Ã s 15h11
Penitenciária de Dois Irmãos do BuritiPenitenciÃ¡ria de Dois IrmÃ£os do Buriti   (Buriti News)

Pelo menos um detento morreu durante uma briga dentro da Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti, a 116 quilômetros de Campo Grande, na manhã desta terça-feira, dia 24.

A situação deixou diversos ferimentos - relatos apontam que ao menos oito internos ficaram feridos durante a confusão. No entanto, até o momento, não foi relatado o motivo do motim.

Porém, conforme o site Buriti News, a confusão começou após um conflito entre detentos da unidade prisional, que foi controlada posteriormente pela equipe da COPE (Comando de Operações Penitenciárias) e da Polícia Penal.

Contudo, apesar da situação, não houve fugas do presídio e a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) informou que a situação não foi classificada como 'rebelião'.

Veja a nota da Agepen:

"A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) informa que foi registrado um tumulto na Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti, durante o qual alguns internos acessaram o telhado da unidade, possivelmente em decorrência de conflitos internos entre custodiados.

Equipes do Comando de Operações Penitenciárias (COPE) e da Diretoria de Operações foram prontamente acionadas e se deslocaram até o local. A atuação rápida e coordenada da Polícia Penal resultou na contenção da ocorrência e no encerramento do tumulto. A situação foi controlada e o episódio não é classificado como rebelião. Há o registro de um óbito e oito internos feridos"

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