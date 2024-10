Briga por celular termina com homem esfaqueado pelo primo na Capital

Um homem, de 29 anos, foi esfaqueado na noite desta sexta-feira (18) no Bairro Parque do Lageado, em Campo Grande, após se envolver em uma briga com o primo, motivada por conta de um aparelho celular.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, foi informada por uma testemunha que a vítima e o suspeito são primos, e que a briga que resultou no crime teve início após uma discussão por conta de um smartphone.

No momento do crime, os dois estariam bebendo e, em certo momento, o suspeito pegou uma faca e golpeou seu primo no pescoço e nas costas. O suspeito fugiu do local logo após o crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou atendimento ao rapaz, que recebeu atendimento imediato no local e transferido para a Santa Casa logo em seguida.

Ambos os envolvidos já possuem passagens criminais.

