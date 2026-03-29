Briga por motivos passionais termina com homem esfaqueado 15 vezes em Laguna Carapã

Homem, de 28 anos, foi esfaqueado na noite de sábado (28) em Laguna Carapã, durante uma discussão que começou em uma conveniência e terminou na esquina da Avenida Brasil com a Rua Napoleão Santiago. A vítima recebeu mais de 15 perfurações pelo corpo e foi transferida para o Hospital da Vida, em Dourados, para atendimento especializado.

O suspeito, de 37 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e informações apontam que a briga teria sido motiva por motivos passionais. O conflito começou enquanto ambos ingeriam bebidas alcoólicas no estabelecimento.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a nova discussão entre as partes aconteceu a 50 metros do local, quando o suspeito passou a desferir os golpes de faca contra a vítima, causando múltiplas perfurações.

Mesmo após a separação inicial, a discussão recomeçou a cerca de 50 metros do local, quando Mário teria agredido Fabrício com a faca, causando as múltiplas perfurações. A vítima foi socorrida e levada até o hospital da cidade e a Polícia Militar foi acionada, que após diligências, prendeu o suspeito em uma residência.

A faca foi encontrada, mas o local ficou prejudicado e não foi possível realizar a perícia no local. O caso está sendo investigado como tentativa de homicídio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também