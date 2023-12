Briga por venda de espetinho termina com rapaz esfaqueado em Campo Grande

Uma briga para saber quem venderia espetinho terminou em uma lesão provocada por faca em um rapaz, de 29 anos, na noite desta terça-feira (28), em frente a um hotel, na região central de Campo Grande. O suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima levou uma facada no braço e precisou ser encaminhada para uma unidade de saúde, mesmo o corte tendo sido superficial.

O rapaz explicou para a Polícia Militar que ele e o suspeito estão hospedados no hotel e que anteriormente, o agressor era quem vendia os espetinhos, mas que na noite desta terça, a vítima era quem começou os negócios.

Em determinado momento houve a discussão, ambos trocaram agressões e logo em seguida o rapaz foi esfaqueado. Os policiais, após estarem no local, encontraram uma faca artesanal e um cabo de vassoura com uma chave de fenda na ponta no quarto do suspeito.

Os objetos foram apreendidos e o suspeito levado para a delegacia.

O caso foi registrado como lesão corporal na delegacia de plantão.

