Cabeça de menina é encontrada, mas corpo de bebê furtado em cemitério continua desaparecido

A cabeça de uma adolescente de 12 anos, que havia sido furtada de um cemitério em Ponta Porã no último domingo (19), foi encontrada na terça-feira (21), pela Polícia Civil, no entanto, o corpo do bebê levado na mesma ocasião, continua desaparecido.

De acordo com o delegado Maurício Moura Vargas, a cabeça da menina foi encontrada por um policial, enrolada em uma camiseta entre alguns túmulos do cemitério. A menina havia sido sepultada há 15 dias, as demais parte do corpo também não foram localizados.

A Polícia Civil ainda não identificou os responsáveis pelo furto, ocorrido no último fim de semana. O crânio da criança que estava enterrada e teve o corpo levado foi enviado para a perícia fazer uma análise detalhada.

O túmulo da criança sepultada no início de maio, continua aberto.

A Prefeitura de Ponta Porã abriu processo administrativo disciplinar para descobrir se houve falha de segurança do cemitério. A administração municipal também se comprometeu a melhorar a iluminação, aumentar um pouco o muro e colocar arame farpado.

O cemitério fica numa região afastada do centro, próxima da MS-164 e terá rondas intensificadas pela Secretaria de Segurança Pública da cidade.

