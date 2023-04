Momentos de terror: CAC é rendido, amarrado e tem armas levadas por dupla no Colibri

Um homem, de 37 anos, e sua mulher, de 30 anos, foram rendidos e agredidos por uma dupla de assaltantes que levaram armas e dinheiro da residência, no bairro Jardim Colibri, em Campo Grande. O morador em questão é CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador).

Segundo informações do boletim de ocorrência, as vítimas estavam no imóvel e escutaram um barulho no terreno e o homem, ao sair para verificar, foi surpreendido e rendido pelos criminosos armados com um revólver. Eles anunciaram o assalto e desferiram várias coronhadas no homem.

Eles levaram a vítima para o fundo da residência e questionaram sobre o dinheiro, alegando que também tinham conhecimento das armas. Em determinado momento, a dupla passou a ser mais agressiva e pegou a mulher da vítima, puxando ela pelos cabelos, ameaçando e causando temor.

Após nova pedida dos criminosos para que fosse entregue as armas e o dinheiro, o morador foi até seu quarto e retirou as pistolas de calibre 380, de calibre 22, pistola de calibre 9 milímetros, um revólver 357, uma carabina de calibre 22 e um espingarda de calibre 32, além de R$ 2 mil e um celular, entregando para os suspeitos.

Após a ação, a dupla saiu andando pela rua em direção ao bairro Alves Pereira e deixaram o morador amarrado.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo majorado com emprego de arma de fogo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

