CaÃ§adores sÃ£o presos com rifles e animais abatidos no Rio Paraguai

No final da tarde de terça-feira (7) dois caçadores, sendo um brasileiro de 48 anos, e um paraguaio de 42 anos, foram presos por caça e porte ilegal de armas e munições.

De acordo com as informações policiais, a dupla foi abordada em uma embarcação motorizada no rio Paraguai enquanto caçavam.

Na embarcação foram encontrados dois rifles calibre 22, com 13 munições, um deles com luneta e um rifle calibre 38 com quatros munições, que não tinham documentação, além de carnes de queixadas e jacarés.

As armas, o barco, o motor de popa e a carne dos animais foram apreendidos.

Os infratores, receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Porto Murtinho, juntamente com o material apreendido, onde eles foram autuados em flagrante por crime de porte ilegal de armas e munições e por crime ambiental de caça ilegal e saíram depois de pagar fiança.

Se condenados, poderão pegar pena de dois a quatro anos de prisão pelo porte das armas e munições e de seis meses a um ano pelo crime ambiental. Eles também foram autuados administrativamente em R$ 6 mil cada um pelo abate dos animais.

