Cachorro que viajava de Manaus para Campo Grande morre vítima de maus-tratos

Um cachorro, de 8 anos, morreu enquanto estava sendo transportando de Manaus (AM) a Campo Grande (MS). Ele estava mudando com a tutora para a Capital sul-mato-grossense e teria sido vítima de maus-tratos.

Conforme as informações iniciais, ‘Duke’ embarcou no dia 5 de novembro e faria esse trecho em uma viagem terrestre. Porém, ele acabou falecendo no dia 7, no município de Machadinho do Oeste (RO).

Para o site local Rede Onda Digital, a tutora do animal detalhou que escolheu a transportadora de animais por ‘traumas’ e receios de viagens de pets em aviões. “Julgando que seria uma alternativa mais segura. Inclusive, pagamos mais caro por essa segurança”, disse Katiúscia Carla.

Em continuação, ela explica o que Duke teria vivido nos dois dias em que passou viajando. “Ele passou de terça até sexta sem sair da caixa para fazer suas necessidades, comer ou se movimentar. A empresa alegava que ele era agressivo, mas como uma empresa de animais não está preparada para lidar com essa situação? Não tinham equipamentos de proteção nem nada”, comentou.

Ainda segundo a tutora, a empresa deu informações sobre a viagem dois dias depois do embarque, já com a notícia que o cachorro estava morto. A tutora afirma que a empresa não prestou a assistência necessária ao animal durante o transporte.

“Não soltaram o cachorro para fazer as necessidades. Na cláusula do contrato está dizendo que precisa soltar o pet 3 vezes ao dia”, afirmou ela indignada.

Duke ainda foi levado à uma clínica veterinária daquele município, mas, segundo a tutora, que teve contato com o veterinário, o cachorro chegou morto na clínica. Duke foi enterrado no município, sem a presença da tutora. “Não pudemos nos despedir dele, já recebemos fotos e vídeos dele sem vida. Agora, tudo que nos resta é lutar por justiça”.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também