CadÃ¡ver em estado de decomposiÃ§Ã£o Ã© encontrado Ã s margens do Rio Pardo

O pescador Adenir de Almeida Correa acionou a polícia no final da tarde de sábado (2) após encontrar um cadáver, em avançado estado de decomposição, às margens do Rio Pardo, localizado em Ribas do Rio Pardo.

Segundo o portal Idest, o pescador disse que costuma andar de barco pela região, onde tem uma chácara, e que por volta das 17h30 encontrou o corpo, acionando a Polícia Militar após se deparar com a cena.

Além da PM, o Corpo de Bombeiros também foi até o local, que realizou a retirada do corpo, que é de um homem. Devido ao estado de decomposição, não foi possível identificar a vítima e nem a causa da morte.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico e Odontológico Legal (Imol) de Campo Grande. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo como morte a esclarecer.

