Cadela é resgatada com pescoço quase decepado por corda que a amarrava

Uma equipe de Policiais Militares Ambientais de Costa Rica recebeu denúncias de que havia um cão abandonado e debilitado com ferimento no pescoço pela corda curta sangrando e uivando muito de dor em uma residência no bairro Ipê Roxo.

No local, a PMA verificou que o animal, encontrava-se debilitada, amarrada pelo pescoço com uma corda de aproximadamente um metro, causando enforcamento do cão provocando ferimentos e inchaços no pescoço pela profundidade da ferida que já exalava forte odor e e continha muitas larvas.

A cadela já estava bem magra e não havia água e nem alimentos no local, com uma casinha de plástico cheia de fezes e urina.

A equipe de policiais comovida com o uivo de dores do animal, levou a cadela para o quartel da Polícia Militar Ambiental e iniciaram os cuidados, hidratando-a, alimentado, fazendo a remoção das larvas e colocando remédios para desinfeção dos ferimentos.

Sem conseguir achar profissionais para atender o pet, apenas na manhã de ontem a equipe foi informada sobre uma médica veterinária que poderia atender o cão voluntariamente.

A veterinária atendeu o animal e continua examinando e orientando os Policiais no tratamento da cadela, que continua no quartel da PMA.

A equipe agora inicia as buscas do autor, ou autores do crime ambiental e o fato também foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil. A pena para o crime de maus-tratos a cães e gatos é de dois a cinco anos de reclusão e multa de até R$ 3.000,00.

